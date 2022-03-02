Жители Башкирии пожаловались на крупную стаю бродячих собак

17:11, 02 мар 2022

В социальных сетях уфимцы жалуются на крупную стаю бродячих собак, которая обосновалась рядом с Дворцом спорта. По разным сообщениям, по улицам Зорге, Шафиева и Парковой бродят от 7 до 20 бездомных животных. Свои обращения обеспокоенные горожане оставили под постами главы Башкирии Радия Хабирова и исполняющего обязанности мэра Уфы Ратмира Мавлиева.







«Говорят, что собак в 2021 году собрали, чипировали и выпустили обратно. Но рядом находится школа! Что их чипировали, никак не решило проблему, они по-прежнему могут напасть как на детей, так и на взрослых. В стае – 20 собак», – написала уфимка Маргарита.



Другая жительница столицы рассказала, что животные крупные, кроме того, агрессивные. В городской и районной администрациях о стае собак знают. Уфимцам ответили, что вопрос по бездомным животным будет решаться вместе с организацией, которая занимается отловом. Добавим, что если собаки не проявляют агрессию, а также если они чипированные, то отлов в данном случае, в соответствии с законодательством, не производится.

«Свяжемся с организацией ООО «Актив», которая занимается отловом безнадзорных собак, уточним информацию по ситуации с животными в районе Дворца спорта», – отметила Гульшат Шайхутдинова из администрации Октябрьского района.





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Фото: соцсети