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Погода в Башкирии 3 марта 2022 года: мокрый снег

Погода в Башкирии 3 марта 2022 года: мокрый снег

08:11, 03 мар 2022

Гидрометцентр сообщил, каким будет март в этом году. По сведению метеорологов, в Башкирии первый месяц весны будет теплее обычного.  Синоптики уточнили, что среднемесячная температура воздуха ожидается на 1° выше нормы (норма -7,1°). В то же время, по предоставленным данным, месячное количество осадков предполагается выше нормы.

Известна также и погода на ближайшие три дня – 3, 4 и 5 марта. Сегодня, 3 марта, пообещали гололедицу и туман. Температура воздуха днем составит +2,-3°, в горных районах до +5°.

4 марта будет мокрый снег и гололед с южным умеренным ветром.  Температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях до -15°, днем -2,+3°, в горных районах до +6°.

5 марта ожидается также мокрый снег с налипанием на проводах и деревьях, а также гололед и метель. На дорогах ожидаются снежные накаты, заносы и гололедица. Температура воздуха ночью -3,-8°, днем +1,-4°.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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