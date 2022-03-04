Погода в Башкирии 4 марта 2022 года: ожидается потепление

08:09, 04 мар 2022

«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на 4 и 5 марта. Синоптики пообещали мокрый снег, умеренный ветер и потепление до +6°.







4 марта местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, гололед. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит -2,+3°, в горных районах до +6°.



5 марта ночью пройдет небольшой мокрый снег, по югу до умеренного, днем мокрый снег. Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,-8°, днем +1,-4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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