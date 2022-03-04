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Двое военных из Башкирии погибли во время спецоперации на территории Украины

Двое военных из Башкирии погибли во время спецоперации на территории Украины

16:04, 04 мар 2022

«Уроженец Зианчуринского района, старший лейтенант Алексей Кондратьев погиб на боевом посту. Автомобиль, на котором ехал офицер, попал в тяжелое ДТП. В селе Исянгулово у него остались родители, жена и пятимесячный малыш. Старший сержант Кузьма Евгеньевич Николаев, уроженец Кармаскалинского района, также погиб при выполнении боевого задания. Мы выражаем родным, близким, коллегам Алексея и Кузьмы наши глубокие соболезнования. Мы не оставим семьи наших военнослужащих, окажем всю необходимую помощь», - сказал Радий Хабиров.

Участники конференции почтили память старшего лейтенанта Алексея Кондратьева и старшего сержанта Кузьмы Николаева минутой молчания.

«Все наши воины, которые участвуют в специальной операции на территории Украины, мужественно выполняют воинский долг – настоящие герои. Мы говорим им сегодня: мы с вами, дорогие наши ребята! С вами вся Россия», - подчеркнул руководитель республики.

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Источник: www.bashinform.ru
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