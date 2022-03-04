Близкие рассказали о погибшем в Украине контрактнике из Башкирии
17:38, 04 мар 2022
Старший лейтенант Алексей Кондратьев, о трагической гибели которого сегодня сообщил Радий Хабиров, родился 8 мая 1996 года в Зианчуринском районе. Он хорошо учился и был прекрасным спортсменом. Занимал первые места на Олимпиадах, был награжден множеством почетных грамот и дипломов. В школьные годы занимался в секциях по волейболу, самбо и теннису.
В 2013 году Кондратьев поступил в Военную академию тыла и транспорта. Вступительные экзамены сдал на высший балл и показал отличную физическую подготовку.
Спустя год курсант из Башкирии удостоился чести принять участие в Параде Победы, который состоялся на Красной площади.
После окончания учебы и распределения Алексей Кондратьев служил в войсковой части, расположенной в Белгородской области.
Будучи еще студентом второго курса, он рассказывал редакции газеты «Зианчуринские зори», почему выбрал именно эту профессию: «Военная профессия – мечта детства... Свое будущее, будущее семьи, будущее Родины вижу счастливым, благополучным, а самое главное – мирным».