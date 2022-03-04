Близкие рассказали о погибшем в Украине контрактнике из Башкирии

17:38, 04 мар 2022

Старший лейтенант Алексей Кондратьев, о трагической гибели которого сегодня сообщил Радий Хабиров, родился 8 мая 1996 года в Зианчуринском районе. Он хорошо учился и был прекрасным спортсменом. Занимал первые места на Олимпиадах, был награжден множеством почетных грамот и дипломов. В школьные годы занимался в секциях по волейболу, самбо и теннису.







В 2013 году Кондратьев поступил в Военную академию тыла и транспорта. Вступительные экзамены сдал на высший балл и показал отличную физическую подготовку.



Спустя год курсант из Башкирии удостоился чести принять участие в Параде Победы, который состоялся на Красной площади.

После окончания учебы и распределения Алексей Кондратьев служил в войсковой части, расположенной в Белгородской области.

Будучи еще студентом второго курса, он рассказывал редакции газеты «Зианчуринские зори», почему выбрал именно эту профессию: «Военная профессия – мечта детства... Свое будущее, будущее семьи, будущее Родины вижу счастливым, благополучным, а самое главное – мирным».

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В селе Исянгулово у Алексея Кондратьева остались близкие, друзья, одноклассники. Осталась семья, жена и пятимесячный малыш. Глава Башкирии отметил, что им будет обязательно оказана вся необходимая помощь и поддержка.





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