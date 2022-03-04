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В столице Башкирии закроют проезд по транспортному кольцу на Центральном рынке

В столице Башкирии закроют проезд по транспортному кольцу на Центральном рынке

20:51, 04 мар 2022

В Уфе временно закроют проезд по транспортному кольцу на пересечении улиц Цюрупа, Революционной и 50-летия Октября. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, в пресс-службе мэрии.

Ограничения будут действовать с 4 по 6 марта, но только ночью — с 23:00 до 05:00 часов.

— Ограничение связано с ремонтными работами, проводимыми предприятием «Уфагорсвет». Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за временные неудобства, — рассказали в администрации города.

Напомним, власти планируют преобразовать кольцо на Центральном рынке в П-образный перекресток. В центре хотят сделать сквер с малой архитектурной формой. Площадь этой зоны составит 4,4 тысячи квадратных метров. 

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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