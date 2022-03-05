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В Башкирии из-за южного циклона ухудшится погода

В Башкирии из-за южного циклона ухудшится погода

08:08, 05 мар 2022

«Башгидрометцентр» сообщил, что в выходные дни республика окажется во власти южного циклона, который сместится с Каспийского моря. Из-за этого в регионе в выходные ожидается ухудшение погоды.

По прогнозу синоптиков, 5 и 6 марта ожидается мокрый сильный снег, метель с порывистым ветром, гололед, а также снежные заносы, гололедица и снежный накат.  Температура воздуха днем понизится от +3,-2 ° до -3,-8°.

7 и 8 марта произойдет заток арктической воздушной массы, что также существенно понизит температуру воздуха до  -14,-19° при прояснениях до -21,-26°, днем до -8,-13°. Местами сохранится небольшой снег, на дорогах гололедица.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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