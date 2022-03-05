Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии рабочая группа пчеловодов отказалась от проведения флешмоба

В Башкирии рабочая группа пчеловодов отказалась от проведения флешмоба

10:31, 05 мар 2022

В Ишимбайском районе Башкирии 4 марта сообщество пчеловодов решило отказаться от участия во флешмобе, на который в соцсетях призывали выйти 5 марта. Как сообщил председатель рабочей группы местных пчеловодов Рафиль Алтынбаев, такое решение было принято жителями деревень Искаево, Саргаево, Ибраево, Макарово.

Мужчина отметил, что сельчанам удалось договориться по всем спорным вопросам с членами правительства. Кроме того, пчеловодам гарантируют, что инвестор и компания «Би Хэппи» не будет претендовать на лесные участки, расположенные на территории Макаровского лесничества, которые выставили на аукцион 5 марта 2022 года. 

«Благодарим всех, кто выражал нам поддержку. Инициативная группа четырех деревень надеется на взаимопонимание общественных деятелей республики и предлагает вести дальнейшую работу в правовом поле, без проведения флешмобов и других публичных мероприятий. Спасибо всем за поддержку нашей инициативы. Мы рады активности и единству народов Башкирии. Приносим свои извинения тем, кого наше решение расстроило», – сказал Рафиль Алтынбаев.

Читайте также:

В Башкирии медики Ишимбайской ЦРБ прекратили забастовку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Ишимбайский район
Читайте также

В Башкирии сократили на работе участника флешмоба в поддержку пчеловодов
Общество в Башкирии
В Башкирии сократили на работе участника флешмоба в поддержку пчеловодов
В Белебеевском районе пройдет праздник пчеловодов «Пчелотуй»
Общество в Башкирии
В Белебеевском районе пройдет праздник пчеловодов «Пчелотуй»
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
Общество в Башкирии
В Башкирии пройдет съезд пчеловодов
Болгария никак не может смириться с остановкой проекта «Южный поток»
Экономика в Башкирии
Болгария никак не может смириться с остановкой проекта «Южный поток»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: