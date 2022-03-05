В Башкирии рабочая группа пчеловодов отказалась от проведения флешмоба

10:31, 05 мар 2022

В Ишимбайском районе Башкирии 4 марта сообщество пчеловодов решило отказаться от участия во флешмобе, на который в соцсетях призывали выйти 5 марта. Как сообщил председатель рабочей группы местных пчеловодов Рафиль Алтынбаев, такое решение было принято жителями деревень Искаево, Саргаево, Ибраево, Макарово.







Мужчина отметил, что сельчанам удалось договориться по всем спорным вопросам с членами правительства. Кроме того, пчеловодам гарантируют, что инвестор и компания «Би Хэппи» не будет претендовать на лесные участки, расположенные на территории Макаровского лесничества, которые выставили на аукцион 5 марта 2022 года.

«Благодарим всех, кто выражал нам поддержку. Инициативная группа четырех деревень надеется на взаимопонимание общественных деятелей республики и предлагает вести дальнейшую работу в правовом поле, без проведения флешмобов и других публичных мероприятий. Спасибо всем за поддержку нашей инициативы. Мы рады активности и единству народов Башкирии. Приносим свои извинения тем, кого наше решение расстроило», – сказал Рафиль Алтынбаев.

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