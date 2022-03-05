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"С детства мечтал быть военным": земляки об уроженце Башкирии, погибшем на Донбассе

"С детства мечтал быть военным": земляки об уроженце Башкирии, погибшем на Донбассе

16:03, 05 мар 2022

Старший сержант Кузьма Евгеньевич Николаев - уроженец села Сихонкино Кармаскалинского района, проходил службу по контракту в Московской области в городе Наро-Фоминске, погиб на территории Украины. Родился в многодетной семье младшим ребенком. В 12 лет потерял маму – Татьяну Евгеньевну.

Кузьма с детства мечтал быть военным, защищать Родину. В школьные годы активно занимался спортом. Принимал участие в районных, в школьных соревнованиях и занимал призовые места.

"Он с малых лет рос смышлёным, ответственным, умным, дисциплинированным мальчиком. С детства был приучен к труду. Всегда помогал мне по хозяйству", - рассказал отец Евгений Кузьмич.

В армию его призвали в 2014 году, после мужчина остался служить по контракту в войсках противовоздушной обороны (ПВО). В 2019 год ему присвоили звание старшего сержанта. Он женился на уроженке Оренбургской области Альфие. И вместе с супругой они воспитывали двоих детей.

Напомним, в числе погибших также числится уроженец Зианчуринского района, старший лейтенант Алексей Кондратьев, у него остались жена и пятимесячный ребенок. Информации о третьем погибшем солдате из Башкирии на Украине на данный момент нет.

Соболезнуем родным и близким!

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Кармаскалинский район
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