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В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине

В Башкирии простились с военнослужащим, погибшим во время спецоперации на Украине

14:07, 06 мар 2022

В Зианчуринском районе в селе Исянгулово проводили в последний путь погибшего во время спецоперации на Украине контрактника из Башкирии, старшего лейтенанта Алексея Кондратьева. В траурной церемонии лично принял участие Глава республики Радий Хабиров.

«На Зианчуринской земле мы провожаем в последний путь достойного сына Башкортостана, офицера, старшего лейтенанта, воина Алексея. Конечно, жаль, когда нам приходится хоронить мальчишек. 25 лет. Но сегодня нам нужно сказать огромное спасибо ему и тысячам таких же парней за то, что они защищают нашу страну и нас. Они погибают при исполнении воинского долга, - сказал на траурной церемонии Радий Хабиров. - Наш президент принял такое решение и оно было единственным и правильным. Мы будем идти до конца. У Алексея остался маленький сын, жена, достойные родители. Мы окружим их заботой и вниманием. Я поручаю главе администрации представить предложения по увековечению памяти Алексея Кондратьева».
По словам главы Зианчуринского района Башкирии Дамина Юланова, Алексей с детства был отличником учёбы, победителем спортивных соревнований.

«Пусть маленький сын офицера Миша вырастет похожим на своего отца. С нашей стороны будет оказана вся необходимая помощь», - сказал глава района.

Напомним, 25-летний уроженец Зианчуринского района, старший лейтенант Алексей Кондратьев погиб на боевом посту. Автомобиль, на котором ехал офицер, попал в тяжелое ДТП.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба Главы Башкирии
Теги: Зианчуринский район
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