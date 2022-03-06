В Башкирии пассажирка «Башавтотранса» пожаловалась на хамское поведение водителя

20:50, 06 мар 2022

Накануне жительница Башкирии Алина Г. пожаловалась на вопиющее поведение персонала «Башавтотранса». В официальном сообществе перевозчика она рассказала об инциденте, который произошел с ней на автовокзале в Дюртюлях. Женщина ехала вечерним рейсом с маленьким ребенком по маршруту Уфа-Нефтекамск. Во время остановки они вышли в туалет, а водитель не стал их дожидаться и уехал с остановки раньше времени.







- То есть мы выходим из туалета, а автобус уже отъезжает. Я побежала за автобусом, ребенок начал плакать и задыхаться, у него порок сердца, мы ехали с лечения. Мне пришлось успокаивать ребёнка, а не останавливать автобус. На автовокзале никого нет! Ни в одном окошке не горит свет! Пока искали хоть кого-то, это еще потеря времени. Далее к нам вышла диспетчер, начала звонить кому-то, - пишет Алина Г.

По ее словам, автобус остановили в деревне Венеция, а им заявили, что добираться до него они должны самостоятельно, на такси. Но после того, как мама с ребенком вновь зашли в салон, водитель не стал извиняться, а набросился на них с руганью.



- Когда мы подъехали к автобусу, водитель начал хамски разговаривать в повышенном тоне, обвиняя меня, что мы были долго! Хотя нас не было не более 5 минут. Получается, остановка автобуса была 5 минут, вместо положенных 10 или 15. Водитель кричал, что не успевает и не должен никого ждать! – рассказала женщина.

Читайте также: В Башкирии кондуктор вытолкала беременную женщину из автобуса

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В завершении она попросила у официальных представителей «Башавтотранса» разобраться в ситуации и вернуть деньги, потраченные на такси. Пресс-секретарь компании ответила, что обращение зарегистрировано и будет доведено до руководства.