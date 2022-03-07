Погода в Башкирии 7 марта 2022: резко похолодает
09:44, 07 мар 2022
В регионе ожидается похолодание на несколько дней, при этом местами по республике сохранятся небольшие снегопады и гололед на дорогах.
Сегодня, 7 марта, в тыловой части южного циклона, который пришел в Башкирию с Каспийского моря, произойдет заток арктической воздушной массы.
Согласно сообщению Башгидрометцентра, это существенно понизит температуру воздуха по республике — ночью до -14…-19° при прояснениях до -26°, днем до -8…-13°. Местами сохранится небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный.
Напомним, по сведению Гидрометцентра России в марте в Башкирии среднемесячная температура воздуха ожидается примерно на 1 градус выше нормы (норма -7,1°). Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма 20-40мм).
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather