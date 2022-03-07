Где в Башкирии чаще всего умирают от отравления алкоголем

12:50, 07 мар 2022

Стало известно, в каких городах и района Башкирии наиболее часто умирают от отравления алкоголем. Статистикой поделились специалисты регионального Роспотребнадзора.







По данным ведомства, за январь текущего года в республике от отравления спиртными напитками умерло 14 человек. Такой же показатель был и ровно за год до этого. Таким образом, на 10 тысяч населения от отравления алкоголем умерло трое.



Больше всего подобных летальных интоксикаций зарегистрировано в Белорецке. Там от отравления умерло два человека. По одному случаю зафиксировано в Дюртюлях, Нефтекамске, Салавате, Уфе, Бакалинском, Бирском, Калтасинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Уфимском, Чишминском и Шаранском районах.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram