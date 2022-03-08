Погода в Башкирии 8 марта 2022: похолодает до -30 градусов
09:35, 08 мар 2022
Сегодня, 8 марта, на территории Башкирии местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат.
Ветер ночью переменных направлений слабый, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, местами -25…-30 градусов, днем -7…-12 градусов.
Атмосферное давление 745 мм рт ст. Относительная влажность 77 процентов.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gtrk.tv