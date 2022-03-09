Погода в Башкирии 9 марта 2022: ожидается снегопад
08:09, 09 мар 2022
По данным Башгидрометцентра, 9 марта в республике ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -15° до -28°.
Днем столбик термометра поднимется до -3°, -8°, местами – -12°. В Башкирии также ожидается небольшой снег, на дорогах – гололедица. Умеренный ветер придет с востока.
В четверг, 10 марта, ожидается небольшой снег, местами – умеренный. Ночью температура воздуха составит -10°, -15°, при прояснениях – до -23°. Днем потеплеет до -4°, -9°. Ветер по-прежнему восточный умеренный.