Погода в Башкирии 9 марта 2022: ожидается снегопад

08:09, 09 мар 2022

По данным Башгидрометцентра, 9 марта в республике ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от -15° до -28°.



Днем столбик термометра поднимется до -3°, -8°, местами – -12°. В Башкирии также ожидается небольшой снег, на дорогах – гололедица. Умеренный ветер придет с востока.







В четверг, 10 марта, ожидается небольшой снег, местами – умеренный. Ночью температура воздуха составит -10°, -15°, при прояснениях – до -23°. Днем потеплеет до -4°, -9°. Ветер по-прежнему восточный умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram