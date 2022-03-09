В Уфе скончался заслуженный архитектор Урал Ураксин
10:29, 09 мар 2022
В Уфе на 71-м году жизни скончался заслуженный архитектор Башкирии и Почетный архитектор России Урал Ураксин. Об этом сообщает Минстрой РБ.
Урал Ураксин родился 25 августа 1951 года в деревне Максютово Оренбургской области. После окончания Московского архитектурного института (1974) был главным архитектором Сибая.
Под его руководством разрабатывались генеральный план детальной планировки города, проекты застройки ряда микрорайонов, а также проекты администрации, автовокзала, Дворца бракосочетаний и других общественных зданий.
С 1994 года Ураксин был первым заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы, с 2000 – зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, с 2013 – советником гендиректора института «Башкиргражданпроект».