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В Уфе скончался заслуженный архитектор Урал Ураксин

В Уфе скончался заслуженный архитектор Урал Ураксин

10:29, 09 мар 2022

В Уфе на 71-м году жизни скончался заслуженный архитектор Башкирии и Почетный архитектор России Урал Ураксин. Об этом сообщает Минстрой РБ.

Урал Ураксин родился 25 августа 1951 года в деревне Максютово Оренбургской области. После окончания Московского архитектурного института (1974) был главным архитектором Сибая.

Под его руководством разрабатывались генеральный план детальной планировки города, проекты застройки ряда микрорайонов, а также проекты администрации, автовокзала, Дворца бракосочетаний и других общественных зданий.


С 1994 года Ураксин был первым заместителем начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы, с 2000 – зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, с 2013 – советником гендиректора института «Башкиргражданпроект».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Минстрой РБ
Теги: Уфа
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