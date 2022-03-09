Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии предложили возродить колхозы и совхозы

В Башкирии предложили возродить колхозы и совхозы

12:13, 09 мар 2022

Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову с предложением возродить колхозы и совхозы, а также сделать упор на собственное производство.

«Нам нужны колхозы и совхозы, чтобы было всё особенно кто живёт в сельской местности! Возродить работы будет для молодёжи и поля засеять, чем бурьяном засорять! Вот это будет ваш большой подвиг для простого народа!», — написала Насима Исмагилова.

«Надо развивать животноводство, всеми правдами и неправдами , иначе все отравимся пальмовым маслом. В Канаде замминистра по сельскому хозяйству ушел в отставку, когда узнали, что пальмовое масло попало в рацион животных. Животных, а не людей», — обратился Хамит Назмутдинов.


«Мы должны есть собственное производство, а не отходы зарубежных стран!», — написала другая жительница Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Искусственное осеменение коров было и остается одним из эффективных способов сохранения потомства
Экономика в Башкирии
Искусственное осеменение коров было и остается одним из эффективных способов сохранения потомства
Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
Экономика в Башкирии
Правительство Башкирии намерено приватизировать санаторий и два совхоза
Жители Стерлитамака пожаловались Хабирову на ужасный запах в городе
Общество в Башкирии
Жители Стерлитамака пожаловались Хабирову на ужасный запах в городе
В Башкирии пенсионеров заставляют сносить печи
Общество в Башкирии
В Башкирии пенсионеров заставляют сносить печи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: