В Башкирии предложили возродить колхозы и совхозы
12:13, 09 мар 2022
Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову с предложением возродить колхозы и совхозы, а также сделать упор на собственное производство.
«Нам нужны колхозы и совхозы, чтобы было всё особенно кто живёт в сельской местности! Возродить работы будет для молодёжи и поля засеять, чем бурьяном засорять! Вот это будет ваш большой подвиг для простого народа!», — написала Насима Исмагилова.
«Надо развивать животноводство, всеми правдами и неправдами , иначе все отравимся пальмовым маслом. В Канаде замминистра по сельскому хозяйству ушел в отставку, когда узнали, что пальмовое масло попало в рацион животных. Животных, а не людей», — обратился Хамит Назмутдинов.
«Мы должны есть собственное производство, а не отходы зарубежных стран!», — написала другая жительница Башкирии.