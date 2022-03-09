В Башкирии предложили возродить колхозы и совхозы

12:13, 09 мар 2022

Жители Башкирии обратились к Радию Хабирову с предложением возродить колхозы и совхозы, а также сделать упор на собственное производство.







«Нам нужны колхозы и совхозы, чтобы было всё особенно кто живёт в сельской местности! Возродить работы будет для молодёжи и поля засеять, чем бурьяном засорять! Вот это будет ваш большой подвиг для простого народа!», — написала Насима Исмагилова.



«Надо развивать животноводство, всеми правдами и неправдами , иначе все отравимся пальмовым маслом. В Канаде замминистра по сельскому хозяйству ушел в отставку, когда узнали, что пальмовое масло попало в рацион животных. Животных, а не людей», — обратился Хамит Назмутдинов.





«Мы должны есть собственное производство, а не отходы зарубежных стран!», — написала другая жительница Башкирии.





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