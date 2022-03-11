Погода в Башкирии 11 марта 2022: похолодает до -28°

08:01, 11 мар 2022

«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на 11 и 12 марта. Синоптики проинформировали, что в республике будет небольшой снег, температура воздуха понизится до -28°.







11 марта местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -20,-25°, днем -4,-9°, по юго-востоку до -14°.



12 мартаожидается без существенных осадков, в южных районах небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях -23,-28°, днем -5,-10°, местами до -15°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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