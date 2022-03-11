Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 11 марта 2022: похолодает до -28°

Погода в Башкирии 11 марта 2022: похолодает до -28°

08:01, 11 мар 2022

«Башгидрометцентр» сообщил прогноз погоды на 11 и 12 марта. Синоптики проинформировали, что в республике будет небольшой снег, температура воздуха понизится до -28°.

11 марта местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -20,-25°, днем -4,-9°, по юго-востоку до -14°.

12 мартаожидается без существенных осадков, в южных районах небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха ночью -15,-20°, при прояснениях -23,-28°, днем -5,-10°, местами до -15°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 10 марта 2022: ударят морозы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 10 марта 2022: ударят морозы
Погода в Башкирии 4 марта 2022 года: ожидается потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 марта 2022 года: ожидается потепление
В Башкирии воздух местами прогреется до плюсовой температуры
Общество в Башкирии
В Башкирии воздух местами прогреется до плюсовой температуры
В Башкирии прогнозируется небольшой снег, ветер и гололед
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется небольшой снег, ветер и гололед


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: