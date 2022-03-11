В УГИБДД Башкирии назначили нового заместителя

15:47, 11 мар 2022

Новым заместителем начальника Управления ГИБДД по Республике Башкортостан стал подполковник Олег Дмитриев. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в ведомстве.







Он родился в Уфе в 1977 году. Окончил Уфимский юридический институт. Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в Управлении исполнения наказаний МВД по республике.



С июня 2001-го по октябрь 2019-го — занимал должность государственного инспектора, затем старшего инспектора по особым поручениям контрольно-профилактического отдела УГИБДД МВД по РБ.



Олег Дмитриев был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе».

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Фото: ГИБДД республики