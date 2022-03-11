Жительница Башкирии написала заявление в полицию на ребенка-инвалида

21:06, 11 мар 2022

В Туймазах соседка написала заявление на ребенка-инвалида. В результате семью пригласили в полицию для опроса. Супруги уже сталкивались с подобной ситуацией в 2019 году, когда проживали в другом доме. Они отмечают, что люди не понимают аутистов.







— У нашего сына атипичный аутизм и эпилепсия с частыми приступами. В ожидании положенного жилья по закону мы вынуждены проживать в съемной квартире. Аутистам свойственно стучать по твердой поверхности, например игрушками о пол или ложкой о стол. Они могут раскачиваться в положении сидя или стоя, ходят по кругу или по периметру помещения. Им сложно адаптироваться, и при любых переменах в обстановке или режиме дня у ребенка возникают чувство страха, паника, которые могут привести к истерике или агрессии. Поэтому аутисты стремятся жить в окружении привычных вещей и изо дня в день совершают одинаковые ритуалы, — рассказал отец ребенка.





Родителям приходится подстраиваться под график своего сына. Они рассказали, что объяснили свою ситуацию соседям, как только заехали. Сначала женщина все поняла, однако спустя некоторое время начала раздражаться. Супруги подчеркивают, что не хотят никого обидеть и не осуждают людей. Они пытаются получить квартиру, но им приходится ее снимать.



Ранее редакция Proural сообщала о том, что в Туймазах власти выделили семье с ребенком-инвалидом аварийное жилье. Следователи не хотят вступать в конфликт с чиновниками.





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