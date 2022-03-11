Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жительница Башкирии написала заявление в полицию на ребенка-инвалида

Жительница Башкирии написала заявление в полицию на ребенка-инвалида

21:06, 11 мар 2022

В Туймазах соседка написала заявление на ребенка-инвалида. В результате семью пригласили в полицию для опроса. Супруги уже сталкивались с подобной ситуацией в 2019 году, когда проживали в другом доме. Они отмечают, что люди не понимают аутистов.

— У нашего сына атипичный аутизм и эпилепсия с частыми приступами. В ожидании положенного жилья по закону мы вынуждены проживать в съемной квартире. Аутистам свойственно стучать по твердой поверхности, например игрушками о пол или ложкой о стол. Они могут раскачиваться в положении сидя или стоя, ходят по кругу или по периметру помещения. Им сложно адаптироваться, и при любых переменах в обстановке или режиме дня у ребенка возникают чувство страха, паника, которые могут привести к истерике или агрессии. Поэтому аутисты стремятся жить в окружении привычных вещей и изо дня в день совершают одинаковые ритуалы, — рассказал отец ребенка.


Родителям приходится подстраиваться под график своего сына. Они рассказали, что объяснили свою ситуацию соседям, как только заехали. Сначала женщина все поняла, однако спустя некоторое время начала раздражаться. Супруги подчеркивают, что не хотят никого обидеть и не осуждают людей. Они пытаются получить квартиру, но им приходится ее снимать.

Ранее редакция Proural сообщала о том, что в Туймазах власти выделили семье с ребенком-инвалидом аварийное жилье. Следователи не хотят вступать в конфликт с чиновниками.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Теги: Туймазы
Читайте также

В Баймакском районе нашли ребенка, которого увез отец
Общество в Башкирии
В Баймакском районе нашли ребенка, которого увез отец
Муниципалитеты Башкирии получат право выделять средства приемным семьям
Общество в Башкирии
Муниципалитеты Башкирии получат право выделять средства приемным семьям
В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка
Как получить сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида в Башкирии
Общество в Башкирии
Как получить сертификат на реабилитацию ребенка-инвалида в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: