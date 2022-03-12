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Погода в Башкирии 12 марта 2022: порывистый ветер и холод

Погода в Башкирии 12 марта 2022: порывистый ветер и холод

09:17, 12 мар 2022

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 12 и 13 марта. Синоптики сообщили, что в выходные в республике будет порывистый ветер, снег и похолодание до -28°.

12 марта пройдет без существенных осадков, в южных районах небольшой снег, ночью метель. Ветер северо-восточный умеренный, ночью по югу порывистый. Температура воздуха днем -5,-10°, по юго-востоку до -15°.

13 марта также без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при прояснениях -23,-28°, днем -4,-9°, местами до -14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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