Погода в Башкирии 12 марта 2022: порывистый ветер и холод

09:17, 12 мар 2022

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 12 и 13 марта. Синоптики сообщили, что в выходные в республике будет порывистый ветер, снег и похолодание до -28°.







12 марта пройдет без существенных осадков, в южных районах небольшой снег, ночью метель. Ветер северо-восточный умеренный, ночью по югу порывистый. Температура воздуха днем -5,-10°, по юго-востоку до -15°.



13 марта также без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при прояснениях -23,-28°, днем -4,-9°, местами до -14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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