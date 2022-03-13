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Погода в Башкирии 13 марта 2022 года: сохранится морозная погода

Погода в Башкирии 13 марта 2022 года: сохранится морозная погода

09:43, 13 мар 2022

В Башкирии в ближайшее время сохранится ясная погода. Как передают синоптики Башгидромета, в воскресенье, 13 марта, существенных осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит -4,-9°, местами до -14°.

В понедельник, 14 марта, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -21,-26°, днем -5,-10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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