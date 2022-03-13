Погода в Башкирии 13 марта 2022 года: сохранится морозная погода
09:43, 13 мар 2022
В Башкирии в ближайшее время сохранится ясная погода. Как передают синоптики Башгидромета, в воскресенье, 13 марта, существенных осадков не ожидается.
Ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит -4,-9°, местами до -14°.
В понедельник, 14 марта, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях -21,-26°, днем -5,-10°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru