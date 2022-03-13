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Главе Башкирии пожаловались на ситуацию с ценами и продуктами

Главе Башкирии пожаловались на ситуацию с ценами и продуктами

10:49, 13 мар 2022

Жители Башкирии удивилась отсутствию сахара в магазинах — они просят перейти на собственный продукт и снизить цены. Большое количество жалоб пишут на странице главы региона.

«В Башкирии сахар закончился? Четыре магазина ответили, что «нет и не будет»! Это что такое?! А если бы не было такой ситуации с санкциями, то как бы тогда дожили до нового урожая? Безбашенные побежали скупать по 10 кг, когда им 1кг на полгода хватает, а другие на чай-кофе не могут сахар купить! Мало того, что цены за пару дней выросли до небес, так еще дефицит создают! И такая ситуация не только с сахаром!», — возмутилась Ольга Волкова.

«А где наш чишминский сахар? Всю осень, зимы, весну Камазы возят через нашу деревню свеклу — ее еще в полях очень много, а в нашей республике нет сахара», — задается вопросом Нур Гареев.


«Совершенно не регулируется цена в магазинах — цены выросли в 2-3 раза. В Пятёрочке гречка 100 рублей, овсяные хлопья 82. «Красное Белое» (Софьи Перовской 50) на все продукты какие есть цены подняли. Как должны покупать пенсионеры и инвалиды молоко, крупы, сахар?», — пожаловалась Гульнара.

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Источник: news102.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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