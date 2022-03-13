Почти 1900 поселенцев из Украины и Донбасса примет Башкирия

15:43, 13 мар 2022

В Башкирию распределят 1 867 вынужденных переселенцев из Украины и Донбасса. Об этом сообщается в постановлении Правительства России.



Всего регионы страны примут 95,9 тыс. человек, которые прибудут с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик.



Приволжский федеральный округ примет 15,6 тыс. беженцев. Больше всего человек приедет в Пензенскую область – 2230.



Напомним, принять переселенцев Башкирия готовилась еще в феврале.



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