Почти 1900 поселенцев из Украины и Донбасса примет Башкирия
15:43, 13 мар 2022
В Башкирию распределят 1 867 вынужденных переселенцев из Украины и Донбасса. Об этом сообщается в постановлении Правительства России.
Всего регионы страны примут 95,9 тыс. человек, которые прибудут с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик.
Приволжский федеральный округ примет 15,6 тыс. беженцев. Больше всего человек приедет в Пензенскую область – 2230.
Напомним, принять переселенцев Башкирия готовилась еще в феврале.
Источник:
gtrk.tv
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