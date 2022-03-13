В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии

17:32, 13 мар 2022

Уроженец Учалов Евгений Алямкин служил по контракту ВС РФ на Украине. У него остались супруга Анастасия и маленькая дочь Ева, которой 15 марта исполнится год.







В детстве Евгений был послушным и воспитанным ребенком, который с удовольствием помогал другим детям в детском саду. В школе он любил спорт. Для него важнее всего были вопросы справедливости, чести и доброты.



К слову, сегодня семью погибшего воина посетил руководитель администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.



«Приношу искренние соболезнования родным и близким, всю необходимую помощь и поддержку семье обязательно окажем. Склоняем голову перед мужеством нашего солдата», – отметил он.

Читайте также: Еще один уроженец Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Учалинская газета