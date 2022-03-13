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В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии

В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии

17:32, 13 мар 2022

Уроженец Учалов Евгений Алямкин служил по контракту ВС РФ на Украине. У него остались супруга Анастасия и маленькая дочь Ева, которой 15 марта исполнится год.

В детстве Евгений был послушным и воспитанным ребенком, который с удовольствием помогал другим детям в детском саду. В школе он любил спорт. Для него важнее всего были вопросы справедливости, чести и доброты.

К слову, сегодня семью погибшего воина посетил руководитель администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким, всю необходимую помощь и поддержку семье обязательно окажем. Склоняем голову перед мужеством нашего солдата», – отметил он.

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Источник: Учалинская газета
Теги: Учалы
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