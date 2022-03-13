В ходе спецоперации на Украине погиб шестой уроженец Башкирии
17:32, 13 мар 2022
Уроженец Учалов Евгений Алямкин служил по контракту ВС РФ на Украине. У него остались супруга Анастасия и маленькая дочь Ева, которой 15 марта исполнится год.
В детстве Евгений был послушным и воспитанным ребенком, который с удовольствием помогал другим детям в детском саду. В школе он любил спорт. Для него важнее всего были вопросы справедливости, чести и доброты.
К слову, сегодня семью погибшего воина посетил руководитель администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким, всю необходимую помощь и поддержку семье обязательно окажем. Склоняем голову перед мужеством нашего солдата», – отметил он.
Источник: Учалинская газета
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