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Родственники погибшего на Украине солдата из Башкирии до сих пор не могут забрать его тело

Родственники погибшего на Украине солдата из Башкирии до сих пор не могут забрать его тело

20:11, 13 мар 2022

Тело погибшего солдата из Башкирии Ниля Муслимова до сих пор не выдали родственникам. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил его брат Артем, который специально вылетел в Ростов.

По словам Артема, его попросили ждать до завтра, поскольку тело еще не прибыло. Он отметил, что местные чиновники попросили подождать его до завтра, а до тех пор Муслимов-младший находится в ростовской гостинице — перелет и проживание ему оплатили власти.

— Если честно, это вселяет надежду, — сказал молодой человек в разговоре с изданием Уфа1. — Может быть, он не умер. Может быть, произошла ошибка. Мы до сих пор не верим, надеемся, что он жив.


Напомним, Нилю Муслимову было 22 года, он жил в деревне Ахуново. О его смерти 11 марта сообщил глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов. По словам чиновника, Муслимов погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Учалинский район
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