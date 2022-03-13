Родственники погибшего на Украине солдата из Башкирии до сих пор не могут забрать его тело
20:11, 13 мар 2022
Тело погибшего солдата из Башкирии Ниля Муслимова до сих пор не выдали родственникам. Об этом сегодня, 13 марта, сообщил его брат Артем, который специально вылетел в Ростов.
По словам Артема, его попросили ждать до завтра, поскольку тело еще не прибыло. Он отметил, что местные чиновники попросили подождать его до завтра, а до тех пор Муслимов-младший находится в ростовской гостинице — перелет и проживание ему оплатили власти.
— Если честно, это вселяет надежду, — сказал молодой человек в разговоре с изданием Уфа1. — Может быть, он не умер. Может быть, произошла ошибка. Мы до сих пор не верим, надеемся, что он жив.
Напомним, Нилю Муслимову было 22 года, он жил в деревне Ахуново. О его смерти 11 марта сообщил глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов. По словам чиновника, Муслимов погиб в ходе спецоперации на Украине.