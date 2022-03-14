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Из-за границы не может вернуться 81 турист из Башкирии

Из-за границы не может вернуться 81 турист из Башкирии

13:58, 14 мар 2022

За минувшую неделю в ситуационный центр поступило 90 звонков и обращений от граждан Башкирии, которые не могут вернуться домой из-за границы. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ.

По данным на 14 марта в оперативный штаб суммарно поступило 110 обращений от жителей региона. Вернулись домой 29 человека. Самые большие группы – 14 граждан прилетели из Египта, 7 – из Доминиканы. 


Еще 81 житель республики ожидает своего возвращения домой. Как отметила Маргарита Болычева, по-прежнему главной проблемой остается отмена рейсов. Больше всего наших туристов в Египте – 51 человек. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил держать ситуацию на контроле.

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Источник: gorobzor.ru
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