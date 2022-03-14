В Башкирии простятся с погибшим во время спецоперации на Украине 22-летним Евгением Алямкиным

17:31, 14 мар 2022

Завтра, 15 марта, в 11:00 в Учалинской филармонии состоится церемония прощания с 22-летним Евгением Алямкиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила администрация Учалинского района Башкирии.







О гибели молодого сержанта стало известно 13 марта. У мужчины на родине остались жена и дочь, которой совсем недавно исполнился год. Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов принес семье Алямкина соболезнование и пообещал оказать ей «всю необходимую помощь».



Ранее сообщалось об еще одном погибшем на спецоперации солдате из Башкирии. Он был земляком Евгения Алямкина.



Кроме того в ходе военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Бесов.

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Фото: соцсети