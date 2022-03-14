В Башкирии простятся с погибшим во время спецоперации на Украине 22-летним Евгением Алямкиным
17:31, 14 мар 2022
Завтра, 15 марта, в 11:00 в Учалинской филармонии состоится церемония прощания с 22-летним Евгением Алямкиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщила администрация Учалинского района Башкирии.
О гибели молодого сержанта стало известно 13 марта. У мужчины на родине остались жена и дочь, которой совсем недавно исполнился год. Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов принес семье Алямкина соболезнование и пообещал оказать ей «всю необходимую помощь».