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В Башкирии отражать кибератаки на сайты республики будет специальный штаб

В Башкирии отражать кибератаки на сайты республики будет специальный штаб

13:50, 15 мар 2022

Радий Хабиров создал штаб, который будет отвечать за кибербезопасность республики. Такие меры он принял из-за участившихся DoS-атак на сайты региона. Координировать работу штаба будет первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов, сообщили в РБК Уфа.

Глава Минцифры республики Геннадий Разумикин рассказал, что хакерские атаки участились после начала специальной операции на Украине. Он отметил, что это серьезная угроза для многих федеральных сайтов, а от приостановки зарубежного софта могут пострадать коммерческие компании.


— В первые дни подверглись атакам федеральные сайты госуслуг, госзакупок, сайты различных ведомств и федеральных СМИ. То есть это достаточно серьезная угроза, и сейчас находится в зоне особого внимания. Вторая опасность в том, что многие западные корпорации из IT-сектора объявили о приостановке работы своих решений на территории РФ. Понятно, что у нас и у коммерческих компаний используется достаточно большое количество западного софта и «железа». Соответственно, наша задача — принять исчерпывающие меры, чтобы нас и хакеры не достали, и чтобы работа нашего ПО и «железа» не остановилась, — сказал Геннадий Разумикин.

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Источник: www.proural.info
Фото: pexels.com
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