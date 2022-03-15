Жители Башкирии пожаловались на отсутствие жизненно необходимых лекарств
16:34, 15 мар 2022
Жители Башкирии обратились к властям региона из-за отсутствия жизненно необходимых лекарств в аптеках республики.
Хотелось бы узнать, почему нет ЖВЛС для больных рассеянным склерозом. Интерферон не получали с начала 2022 года. Стерлитамак ГБ 1″, — написала Алина В.
Представитель Минздрава республики сообщил, что в ближайшие дни будет представлен ответ о наличии и будущих поставках лекарств.
«Вы лучше расскажите, что у нас с обеспечением лекарствами. Последний ответ Минздрава РБ — 15 марта, и что дальше? Теперь ждите до 1 или 15 апреля, мая и т.д.? В очередной раз задаю вопрос — больным что делать?», — пожаловался Эдуард З.
«Где L-тироксин то купить? Нет в аптеках, а он нужен!», — возмутился Иван А.