Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жители Башкирии пожаловались на отсутствие жизненно необходимых лекарств

Жители Башкирии пожаловались на отсутствие жизненно необходимых лекарств

16:34, 15 мар 2022

Жители Башкирии обратились к властям региона из-за отсутствия жизненно необходимых лекарств в аптеках республики.

Хотелось бы узнать, почему нет ЖВЛС для больных рассеянным склерозом. Интерферон не получали с начала 2022 года. Стерлитамак ГБ 1″, — написала Алина В.

Представитель Минздрава республики сообщил, что в ближайшие дни будет представлен ответ о наличии и будущих поставках лекарств.

«Вы лучше расскажите, что у нас с обеспечением лекарствами. Последний ответ Минздрава РБ — 15 марта, и что дальше? Теперь ждите до 1 или 15 апреля, мая и т.д.? В очередной раз задаю вопрос — больным что делать?», — пожаловался Эдуард З.

«Где L-тироксин то купить? Нет в аптеках, а он нужен!», — возмутился Иван А.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Читайте также

Жители пожаловались Главе Башкирии на невозможность получения лекарств для детей-инвалидов
Общество в Башкирии
Жители пожаловались Главе Башкирии на невозможность получения лекарств для детей-инвалидов
Жители Башкирии пожаловались на отсутствие лекарств для лечения коронавируса
Общество в Башкирии
Жители Башкирии пожаловались на отсутствие лекарств для лечения коронавируса
Радий Хабиров призвал "отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств"
Здравоохранение в Башкирии
Радий Хабиров призвал "отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств"
Минздрав Башкирии заверил, что в 2019 году перебоев с лекарствами не будет
Здравоохранение в Башкирии
Минздрав Башкирии заверил, что в 2019 году перебоев с лекарствами не будет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: