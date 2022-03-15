Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Туристы из Башкирии умоляют власти вернуть их на родину

Туристы из Башкирии умоляют власти вернуть их на родину

17:07, 15 мар 2022

Турист из республики, улетевший на отдых в Египет, попросил помощи у главы региона. Он рассказал, что их рейс домой отменяли уже дважды. При этом люди не могут снять деньги, так как их банковские карты больше не работают за рубежом.

— Мы улетели на отдых в Египет рейсом Уфа — Хургада 4 марта. Обратный рейс должен был быть 10 марта, но его переносили в течение дня, а в итоге вообще отменили. 10 марта вместо вылета нас переселили в другой отель, ниже классом, хотя изначально обещали, что все останутся в своих отелях и на тех же условиях, как было предусмотрено туром, — возмутился турист.

Мужчина рассказал, что рейс отменили и 12 марта, а последний с 16 марта перенесли на 22 число. С отменой вылетов ухудшаются и условия проживания туристов.


— Нас снова хотят переселить в отель хуже уровнем, практически без горячей воды, в холодные комнаты без обогрева, хотя большая часть семей здесь с детьми. Люди устали от постоянных переездов и переносов срока вылета, у кого-то закончились деньги, карты российских банков не работают, многим нужно на работу. Нас только в одном отеле в Хургаде около 130 человек от одного туроператора. Нужна помощь руководителя республики в организации вывоза «застрявших» туристов из Египта, — рассказал мужчина.

Читайте также:

Из-за границы не может вернуться 81 турист из Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: pexels
Читайте также

Жители Башкирии смогут воспользоваться туристическим кешбэком и вернуть часть денег за отдых
Экономика в Башкирии
Жители Башкирии смогут воспользоваться туристическим кешбэком и вернуть часть денег за отдых
В Башкирии запустили междугородний рейс из Стерлитамака в Уфу и обратно
Экономика в Башкирии
В Башкирии запустили междугородний рейс из Стерлитамака в Уфу и обратно
Пять туристов из Башкирии застряли на борту самолета выполнявшего рейс Анталья-Оренбург
Происшествия в Башкирии
Пять туристов из Башкирии застряли на борту самолета выполнявшего рейс Анталья-Оренбург
Стала известна причина отравления 13 школьников в ресторане гостиницы «Амакс Турист-отель»
Происшествия в Башкирии
Стала известна причина отравления 13 школьников в ресторане гостиницы «Амакс Турист-отель»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: