Туристы из Башкирии умоляют власти вернуть их на родину

17:07, 15 мар 2022

Турист из республики, улетевший на отдых в Египет, попросил помощи у главы региона. Он рассказал, что их рейс домой отменяли уже дважды. При этом люди не могут снять деньги, так как их банковские карты больше не работают за рубежом.







— Мы улетели на отдых в Египет рейсом Уфа — Хургада 4 марта. Обратный рейс должен был быть 10 марта, но его переносили в течение дня, а в итоге вообще отменили. 10 марта вместо вылета нас переселили в другой отель, ниже классом, хотя изначально обещали, что все останутся в своих отелях и на тех же условиях, как было предусмотрено туром, — возмутился турист.



Мужчина рассказал, что рейс отменили и 12 марта, а последний с 16 марта перенесли на 22 число. С отменой вылетов ухудшаются и условия проживания туристов.





— Нас снова хотят переселить в отель хуже уровнем, практически без горячей воды, в холодные комнаты без обогрева, хотя большая часть семей здесь с детьми. Люди устали от постоянных переездов и переносов срока вылета, у кого-то закончились деньги, карты российских банков не работают, многим нужно на работу. Нас только в одном отеле в Хургаде около 130 человек от одного туроператора. Нужна помощь руководителя республики в организации вывоза «застрявших» туристов из Египта, — рассказал мужчина.

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Фото: pexels