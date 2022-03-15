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В Башкирии простились с военным, погибшим во время спецоперации на Украине

В Башкирии простились с военным, погибшим во время спецоперации на Украине

19:30, 15 мар 2022

Сегодня, 15 марта, в башкирском городе Учалы состоялась церемония прощания с 23-летним Евгением Алямкиным, который погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил региональный парламент.

В последний путь сержанта пришли проводить спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, военный комиссар республики Рамиль Хайрутдинов и глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

Председатель парламента заявил о необходимости поддержать семью Алямкина: «Наш парламент готов оказать необходимую поддержку. Уверен, и Администрация района сделает все необходимое. Нужно помочь материально, нужно позаботиться о судьбе дочери [погибшего], нужно увековечить память Евгения в родном селе, в родном районе».


Евгений Алямкин в 2016 году приостановил обучение в Учалинском колледже горной промышленности, чтобы пойти срочником в армию. Затем он дважды заключил 3-летний контракт на прохождение военной службы. Был командиром танка. Погиб 6 марта при выполнении боевой задачи. У Алямкина остались супруга и годовалая дочь.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалы
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