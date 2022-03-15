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В Башкирии простятся с военным погибшим на Украине во время спецоперации

В Башкирии простятся с военным погибшим на Украине во время спецоперации

21:18, 15 мар 2022

Завтра, 16 марта, в Башкирии попрощаются с еще одним погибшим во время спецоперации на Украине солдатом Александром Бесовым.

Уроженцу Мелеуза было всего 22 года, он проходил службу по контракту и погиб 5 марта при выполнении военной задачи. Глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов сообщил, что прощание состоится в 11.00 у Городского Дворца культуры. Александр Васильевич родился 23 апреля 1999 года, учился в гимназии №1 города Мелеуза. После 9 класса поступил в Кумертауский горный колледж. Срочную службу проходил в 18 лет в военной части поселка Тоцкое Оренбургской области. По окончанию ее остался служить по контракту. В 2020 году демобилизовался и осенью 2021 года вновь пошел служить по контракту.


- За мужество и отвагу, проявленную во время исполнения воинского долга представлен к награждению «Орденом мужества». Выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Александра Бесова, - написал глава района.

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В Башкирии простились с военным, погибшим во время спецоперации на Украине
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Мелеуз
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