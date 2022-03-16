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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Сафин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Денис Сафин

14:20, 16 мар 2022

На Украине во время спецоперации погиб уроженец Белорецкого района Башкирии Денис Сафин. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба администрации Белорецкого района республики.

Сафин родился 1 февраля 1995 года в селе Исмакаево. Он служил в Вооруженных силах России на контрактной основе. Земляки вспоминают о погибшем молодом человеке лишь добрым словом.

– Вместе в автошколе учились. Хороший парень был, – пишет о Сафине в социальных сетях житель Белорецка Алмаз А.

Напомним, недавно на Украине во время спецоперации погиб полковник Сергей Порохня. Он был командиром 12 инженерной бригады, дислоцированной в поселке под Уфой Алкино-2.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район
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