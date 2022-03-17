В Башкирию приехали школьники из ЛНР
09:02, 17 мар 2022
В Уфу прибыли 30 детей из города Петровского Луганской Народной Республики. Об этом накануне, 16 марта, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Прибывшие являются учениками школы № 22. По слова Хабирова, они будут отдыхать в одном из санаториев Уфы.
— В Петровском нет педиатра, поэтому надеемся, что в санатории ребята поправят свое здоровье, — сообщил глава региона.
Он отметил, что для детей подготовили насыщенную программу.
— Покажем республику, сводим на хоккейный матч. Хотим устроить для них настоящие каникулы, которые бывают у обычных детей. И это то немногое, что мы можем для них сделать, — подчеркнул Хабиров.
Источник:
ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров / Vk.com
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