На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Башкирии Ильмир Гималетдинов

11:17, 17 мар 2022

На Украине в ходе спецоперации погиб уроженец Башкирии Ильмир Гималетдинов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Буздякского района республики Ильнур Игдиев.







По словам руководителя муниципалитета, Гималетдинов с 2014 года служил по контракту в рядах Вооруженных Сил России в чине старшего сержанта в воинской части Челябинской обрасти Центрального военного округа.



– Был заместителем командира взвода, командиром боевой машины и был направлен для выполнения боевых задач на территорию Украины. У погибшего остались жена и трое детей, проживавшие с ним по месту службы, и родители, проживающие в Буздяке, – сообщил чиновник.





Напомним, недавно стало известно о гибели во время спецоперации на Украине уроженца Белорецкого района Башкирии Дениса Сафина. Ему было всего 27 лет.

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