Погода в Башкортостане 18 марта 2022 года: морозы продолжатся

08:08, 18 мар 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 18 и 19 марта. Синоптики пообещали в эти дни небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха максимально опустится до -25°.



18 марта в республике ожидается северный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит -1,-6°.



19 марта пообещали небольшой снег. Ветер также придет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -20,-25°, днем -1,-6°, местами до -11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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