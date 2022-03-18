Погода в Башкортостане 18 марта 2022 года: морозы продолжатся
08:08, 18 мар 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 18 и 19 марта. Синоптики пообещали в эти дни небольшой снег и умеренный ветер. Температура воздуха максимально опустится до -25°.
18 марта в республике ожидается северный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит -1,-6°.
19 марта пообещали небольшой снег. Ветер также придет северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -20,-25°, днем -1,-6°, местами до -11°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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