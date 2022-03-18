В Уфе закрыли автозаправку из-за угрозы взрыва

11:36, 18 мар 2022

Судебные приставы приостановили деятельность автозаправки в Демском районе г.Уфы из-за угрозы взрыва. В ходе проверки надзорным органом на территории земельного участка зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов автозаправочной станции по адресу г.Уфа, ул.Центральная, д.80 повторно были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, не устраненные по ранее выданному предписанию.







Суд привлек юридическое лицо ООО «Фортуна» к административной ответственности по ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ с назначением наказания в виде приостановления деятельности опасного объекта на 30 суток.



Материалы дела об административном правонарушении поступили в Демское районное отделение судебных приставов г.Уфы. В рамках возбужденного исполнительного производства должностные лица выехали по месту нахождения газозаправочной станции и опечатали объект.

На протяжении всего срока административного наказания сотрудники органа принудительного исполнения будут регулярно осуществлять проверки сохранности наложенных пломб.





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Фото: сеть Интернет