В ходе спеоперации на Украине погиб уроженец Кушнаренковского района Николай Байдуков

19:08, 18 мар 2022

В Кушнаренковском районе Башкирии прошло прощание с военнослужащим Николаем Байдуковым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила сегодня, 18 марта, администрация муниципалитета.







Траурный митинг состоялся в селе Кувыково. На церемонии присутствовали вице-премьер республики Ирек Сагитов, врио главы района Марат Ахмадуллин, руководители учреждений, ветеранские и общественные организации, кадеты, юнармейцы, представители «Молодой гвардии» и партии «Единой России».



— Спасибо всем большое. А вы, солдаты, берегите нас и берегите себя, — сказала бабушка Байдукова во время церемонии.

В честь рядового Байдукова прозвучал троекратный залп из оружия. Похоронную процессию сопровождал военный оркестр.



Как сообщили в пресс-службе администрации района, Николай Байдуков родился в 2000 году. Он служил по контракту. У него остались отец и бабушка.

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Фото: Администрация Кушнаренковского района / Vk.com