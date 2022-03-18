Из Челябинской области попытались вывезти в Казахстан 20 вагонов с сахаром

21:58, 18 мар 2022

Более 1500 тонн товаров, включая 20 вагонов с сахаром, задержали на границе Челябинской области с Казахстаном с начала действия особых экономических мер по противодействию западным санкциям. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.







«С начала действия специальных экономических мер таможенники совместно с пограничниками не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, два вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Общий вес продукции составил 1500 тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.



Кроме перечисленного, на границе перехватили 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику. Всю продукцию вернули отправителям.





Указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» президент Владимир Путин подписал 8 марта.





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