Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Из Челябинской области попытались вывезти в Казахстан 20 вагонов с сахаром

Из Челябинской области попытались вывезти в Казахстан 20 вагонов с сахаром

21:58, 18 мар 2022

Более 1500 тонн товаров, включая 20 вагонов с сахаром, задержали на границе Челябинской области с Казахстаном с начала действия особых экономических мер по противодействию западным санкциям. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«С начала действия специальных экономических мер таможенники совместно с пограничниками не выпустили в Казахстан 20 вагонов с сахаром, два вагона с зерном и 13 грузовиков с товарами, запрещенными к вывозу. Общий вес продукции составил 1500 тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Кроме перечисленного, на границе перехватили 20 тонн электродвигателей, около 9 тонн телевизоров «Самсунг», 15 тонн автозапчастей, оборудование для литья железобетонных изделий и шиномонтажа, оргтехнику. Всю продукцию вернули отправителям.


Указ «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» президент Владимир Путин подписал 8 марта. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Читайте также

В Башкирии производство молока выросло на 20 тысяч тонн
Экономика в Башкирии
В Башкирии производство молока выросло на 20 тысяч тонн
Уфимец с приятелями похитил более 15 тонн дизтоплива, "врезавшись" в трубопровод
Происшествия в Башкирии
Уфимец с приятелями похитил более 15 тонн дизтоплива, "врезавшись" в трубопровод
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы 
Происшествия в Башкирии
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы 
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: