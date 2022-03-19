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Погода в Башкирии 19 марта 2022 года: метель и мокрый снег

Погода в Башкирии 19 марта 2022 года: метель и мокрый снег

09:46, 19 мар 2022

Башгидрометцентр 18 марта опубликовал сообщение, согласно которому в республике изменится характер погоды, перестроившись на циклонический. Так, в выходные дни – 19 и 20 марта, будет снег и повышение температуры, 21 марта ожидаются метели и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Температура воздуха, по информации метеорологов, в субботу и воскресенье понизится до -9,-14°, при прояснениях до -18,-23°, днем до 0,-5°.

21 марта ожидаются метели при усилении ветра до 15-20 м/с. В прогнозе также стоит гололед и налипание мокрого снега, на дорогах ожидают гололедицу, снежные накаты, заносы. Температура воздуха ночью до -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем +2,-3°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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