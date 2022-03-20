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Погода в Башкирии 20 марта 2022 года: холод, снег, метели

Погода в Башкирии 20 марта 2022 года: холод, снег, метели

09:21, 20 мар 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили об ухудшении погоды в республике из-за антициклонов. Будет не только по-зимнему холодно, но и снежно.

В воскресенье, 20 марта, днем ожидается небольшой снег, в темное время суток – без осадков. Умеренный ветер придет с запада. Ночью столбик термометра опустится до -6°, -11°, при прояснениях – -16°, -21°. Днем воздух прогреется до +3°, -2°.

Понедельник, 21 марта, обещает небольшой снег, переходящий в мокрый, местами – умеренный. В отдельных районах синоптики прогнозируют метель и гололед, на дорогах снова образуются снежные заносы и накаты. Ветер сменит направление на северо-западное, и местами ожидаются порывы до сильного. Ночью по республике температура будет колебаться от -3° до -13°, днем – в пределах от +3° до -2°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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