Уроженцы Башкирии, погибшие в ходе военной спецоперации на Украине
09:44, 20 мар 2022
Военнослужащие из Башкирии наравне с другими солдатами из России принимают участие в специальной операции на Украине. К сожалению, некоторых из них не стало. Собрали всю информацию, что известно о погибших.
Алексей Кондратьев, 25 летВ ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний уроженец Башкирии Алексей Кондратьев. Он был старшим лейтенантом. Парень родился в селе Исянгулово Зианчуринского района.
Кондратьев учился в Вольской военной академии тыла и транспорта, был участником парада Победы на Красной площади в Москве.
Он участвовал в спецоперации на Украине. У Алексея Кондратьева остались жена и пятимесячный сын. 6 марта с погибшим простились в его родном селе. На церемонии прощания были глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр Андрей Назаров, вице-премьер Ирек Сагитов, глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов, а также родственники, друзья и земляки солдата.
Кузьма Николаев, 25 летЕще одним погибшим стал 25-летний старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района, по данным газеты «Кармаскалинская новь».
Парень, по словам его отца, родился в многодетной семье, где был младшим сыном. Папа солдата вспоминает его как ответственного, умного, дисциплинированного и трудолюбивого. Кузьма Николаев всегда хотел быть военным. Юноша занимался спортом, участвовал в соревнованиях и был медалистом.
В 2014 году Кузьму Николаева призвали на срочную службу, когда он только окончил среднюю школу. Парень стал служить по контракту в войсках противовоздушной обороны. В 2019 году получил звание старшего сержанта. У погибшего остались жена и двое маленьких детей.
Игорь Василенко, 27 лет27-летний Игорь Василенко был уроженцем Башкирии, но проживал в другом городе. Солдат родился в 1994 году. Когда он учился в школе, вместе с мамой переехал в Нижневартовск. После школы его призвали в армию.
— В 2013 году его призвали на срочную службу, а по ее окончании в 2015-м он продолжил службу по контракту, — сообщали ранее в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
В учебном учреждении Игоря Василенко установили уголок в память о погибшем выпускнике. Известно, что у него остались мама и супруга.
Ильвир Галлямов, 25 лет25-летний уроженец села Калтаево Кушнаренковского района Ильвир Галлямов погиб в ходе спецоперации на Украине. По данным администрации, он окончил Калтаевскую среднюю школу.
В 2015 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище. В 2020 году после окончания отправился служить по контракту. У погибшего остались жена и родители. Глава администрации Шариповского сельсовета Марсель Миргалиев выразил свои соболезнования родственникам погибшего.
— Это большая утрата для всех нас. Он был всегда жизнерадостным, добрым, трудолюбивым, отзывчивым парнем. И останется в наших сердцах, памяти таким же отважным героем, который отдал свою жизнь ради нас всех, — писал глава.
Проводить солдата в последний путь пришли местные жители, родственники и близкие Ильвира Галлямова. На похоронах присутствовал и глава Башкирии Радий Хабиров.
Александр Бесов, 22 года5 марта скончался 22-летний Александр Бесов. Парень был уроженцем Мелеуза. По данным администрации города, остались жена и родители.
Александр Бесов проходил службу по контракту. Военнослужащий учился до девятого класса в школе № 1 в Мелеузе. В учебном заведении также поделились воспоминаниями о своем выпускнике.
— Всегда был аккуратен, подтянут. Мечтал о службе в ВДВ. Уважал родителей, помогал им. С учителями был вежлив. Александр пользовался авторитетом у одноклассников. За мужество и отвагу ефрейтор Бесов Александр Васильевич представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), — сообщали в родной школе солдата.
После окончания школы Александр Бесов учился в горном колледже в Кумертау. О том, как прошла церемония прощания с ним, читайте в этом материале.
Евгений Алямкин, 23 годаВ ходе спецоперации на Украине погиб житель города Учалы Евгений Алямкин. По данным администрации Учалинского района, 23-летний парень служил по контракту в Вооруженных силах России.
Известно, что Евгений Алямкин родился в селе Поляковка.
— Они уехали из Поляковки еще в детстве. Проживали в городе Учалы, мама там жила. Бабушка живет у нас [в Поляковке]. В последнее время он служил по контракту, — сообщали в Поляковском сельсовете Учалинского района.
У Алямкина остались жена и ребенок.
Владимир Мокшин, 36 летВ ходе спецоперации на Украине скончался житель Стерлитамака Владимир Мокшин. По словам мэра Рустема Газизова, он служил по контракту. Погибший работал в сфере образования.
— Владимир Геннадьевич был воин, был настоящий сын своего Отечества. Он окончил гимназию № 6, работал в образовательных учреждениях нашего города. Но всё-таки для себя выбрал путь военного и, пройдя срочную службу, уже не первый контракт подписал, — сообщал глава администрации Стерлитамака.
Айрат Фатыхов, 32 годаВ ходе спецоперации на Украине погиб Айрат Фатыхов из Миякинского района.
— Горечь утраты тяжела. Выражаю искренние соболезнования родителям и близким Фатыхова Айрата Ильфатовича, — сообщал глава района Ришат Актуганов.
Известно, что Айрат Фатыхов служил в звании сержанта и был командиром орудия.
Николай Байдуков, 21 год18 марта в Кушнаренковском районе простились с 21-летним солдатом Николаем Байдуковым. Прощание с погибшим прошло в селе Кувыково. Проститься с парнем пришли вице-премьер республики Ирек Сагитов, врио главы района Марат Ахмадуллин, руководители учреждений, ветеранские и общественные организации, кадеты, юнармейцы, представители «Молодой гвардии» и партии «Единой России».В честь рядового Николая Байдукова прозвучал троекратный залп из оружия. Похоронную процессию сопровождал военный оркестр.
По данным администрации Кушнаренковского района, Николай Байдуков родился в 2000 году. Он служил по контракту. У погибшего остались отец и бабушка.
Денис Сафин, 27 летВ ходе спецоперации на Украине погиб 27-летний Денис Сафин. Церемония прощания с ним прошла 18 марта. По словам главы Белорецкого района Андрея Иванюты, погибший служил механиком-водителем танкового взвода танковой роты.
Парень после окончания школы поступил в Учалинский колледж горной промышленности на электромонтера. Учебное заведение окончил с красным дипломом. Затем отправился в армию.
— После армии год работал электриком на Белорецком хлебозаводе, а в 2017-м заключил контракт. В 2018 году был награжден медалью Министерства обороны, — сообщал Андрей Иванюта.
Известно, что у Дениса Сафина остались родители и два младших брата.