Уроженцы Башкирии, погибшие в ходе военной спецоперации на Украине

09:44, 20 мар 2022

Военнослужащие из Башкирии наравне с другими солдатами из России принимают участие в специальной операции на Украине. К сожалению, некоторых из них не стало. Собрали всю информацию, что известно о погибших.

Алексей Кондратьев, 25 лет









В ходе спецоперации на Украине погиб 25-летний уроженец Башкирии Алексей Кондратьев. Он был старшим лейтенантом. Парень родился в селе Исянгулово Зианчуринского района Кондратьев учился в Вольской военной академии тыла и транспорта, был участником парада Победы на Красной площади в Москве.

Он участвовал в спецоперации на Украине. У Алексея Кондратьева остались жена и пятимесячный сын. 6 марта с погибшим простились в его родном селе. На церемонии прощания были глава Башкирии Радий Хабиров, премьер-министр Андрей Назаров, вице-премьер Ирек Сагитов, глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов, а также родственники, друзья и земляки солдата.

Кузьма Николаев, 25 лет

Игорь Василенко, 27 лет

Ильвир Галлямов, 25 лет





Еще одним погибшим стал 25-летний старший сержант Кузьма Николаев из Кармаскалинского района, по данным газеты «Кармаскалинская новь». Парень, по словам его отца, родился в многодетной семье, где был младшим сыном. Папа солдата вспоминает его как ответственного, умного, дисциплинированного и трудолюбивого. Кузьма Николаев всегда хотел быть военным. Юноша занимался спортом, участвовал в соревнованиях и был медалистом.В 2014 году Кузьму Николаева призвали на срочную службу, когда он только окончил среднюю школу. Парень стал служить по контракту в войсках противовоздушной обороны. В 2019 году получил звание старшего сержанта. У погибшего остались жена и двое маленьких детей.27-летний Игорь Василенко был уроженцем Башкирии, но проживал в другом городе. Солдат родился в 1994 году. Когда он учился в школе, вместе с мамой переехал в Нижневартовск. После школы его призвали в армию. — В 2013 году его призвали на срочную службу, а по ее окончании в 2015-м он продолжил службу по контракту, — сообщали ранее в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа.В учебном учреждении Игоря Василенко установили уголок в память о погибшем выпускнике. Известно, что у него остались мама и супруга.25-летний уроженец села Калтаево Кушнаренковского района Ильвир Галлямов погиб в ходе спецоперации на Украине. По данным администрации, он окончил Калтаевскую среднюю школу. В 2015 году поступил в Казанское высшее танковое командное училище. В 2020 году после окончания отправился служить по контракту. У погибшего остались жена и родители. Глава администрации Шариповского сельсовета Марсель Миргалиев выразил свои соболезнования родственникам погибшего.

— Это большая утрата для всех нас. Он был всегда жизнерадостным, добрым, трудолюбивым, отзывчивым парнем. И останется в наших сердцах, памяти таким же отважным героем, который отдал свою жизнь ради нас всех, — писал глава.



Проводить солдата в последний путь пришли местные жители, родственники и близкие Ильвира Галлямова. На похоронах присутствовал и глава Башкирии Радий Хабиров.

Александр Бесов, 22 года

Евгений Алямкин, 23 года

Владимир Мокшин, 36 лет

Айрат Фатыхов, 32 года

Николай Байдуков, 21 год

Денис Сафин, 27 лет

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