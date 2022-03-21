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Погода в Башкирии 21 марта 2022 года: мокрый снег и гололедица

Погода в Башкирии 21 марта 2022 года: мокрый снег и гололедица

08:10, 21 мар 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 21 и 22 марта. Метеорологи предупредили, что в регионе ожидается снег и гололедица. Температура воздуха опустится до -15°.

21 Марта пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед, на отдельных участках дорог снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -2,+3°.

22 Марта местами прогнозируется небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днем -2,+3°.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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