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В Башкирии в подвале дома обнаружили тело женщины

В Башкирии в подвале дома обнаружили тело женщины

16:38, 21 мар 2022

В Уфе в подвале многоквартирного дома нашли тело женщины. Правоохранители проводят доследственную проверку.

Предположительно, погибшая — без определенного места жительства, пишет «Башинформ». Следователи занимаются установлением ее личности. Также сообщается, что смерть не криминальная.

Известно, что тело женщины обнаружили сотрудники коммунальной службы. Жильцы пожаловались на проблемы с водой, и на место направили специалистов.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии годовалый ребенок отравился крысиным ядом. Малыша поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Врачи быстро отреагировали: провели лечебные манипуляции для прекращения токсического действия яда.

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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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