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В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Айратом Фатыховым

В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Айратом Фатыховым

17:22, 22 мар 2022

В селе Киргиз-Мияки простились со старшим сержантом 32-летним Айратом Фатыховым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в Курултае Башкирии. Айрат около восьми лет служил по контракту, был командиром орудия, службу проходил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Айрат Фатыхов родился в 1989 году в городе Кедровом Томской области. В 2007 году мужчина окончил школу № 2 села Киргиз-Мияки Миякинского района. В 2009 году его призвали на службу. Известно, что погибший окончил Аксеновский сельскохозяйственный техникум по специальности «ветеринарный фельдшер» и работал на Четырбашевской молочно-товарной ферме «Дружба» в Миякинском районе.


Фатыхов проходил военную службу по контракту с апреля 2014 года по апрель 2017-го. В ноябре того же года он заключил новый контракт. Погибший проходил службу в Наро-Фоминске Московской области на должности командира расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода. У него остались сын, живущий в Альшеевском районе, а также родители и сестра.

Траурную церемонию посетили председатель парламента Константин Толкачев, глава комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов, а также родные и близкие, местные жители и сослуживцы.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Gsrb.ru / пресс-служба Курултая Башкирии
Теги: Миякинский район Погибшие на Украине
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