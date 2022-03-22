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В Башкирии простились с разведчиком, погибшим на Украине

В Башкирии простились с разведчиком, погибшим на Украине

19:33, 22 мар 2022

В Учалах прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине разведчиком Владиславом Саламатовым. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в администрации города.

Известно, что парень родился в 2001 году в городе Учалы. Как сообщили представители администрации, Саламатов заключил контракт о прохождении службы на 2 года в сентябре 2020 года. До этого он окончил школу № 10, а после учился в Казачьем кадетском корпусе Златоустовского индустриального колледжа имени Аносова, где дополнительно получал специальность сварщика. Еще молодой человек проходил программы подготовки по курсам «Пожарный» и «Промышленный альпинизм».


— Владислав командовал кадетской учебной группой, помогал офицерам-воспитателям в подготовке первокурсников, был сержантом-куратором. Служил старшим разведчиком взвода глубинной разведки, — рассказали в администрации.

Как уточнили чиновники, Владислав Саламатов погиб 9 марта. Его похоронили сегодня в родном городе. Проститься с ним пришли друзья и одноклассники, а также глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Учалинского района Республики Башкортостан
Теги: Учалы Погибшие на Украине
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