Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов

08:01, 23 мар 2022

На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец башкирского города Кумертау Александр Потапов. О трагедии на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации города Олег Фролов.







Известие о гибели мужчины стало настоящим шоком для многих жителей Кумертау. В соцсетях многие горожане высказывают искренние соболезнования родным и близким Потапова.



– До последнего не верила. Он был хорошим парнем, но очень жаль что погиб, – пишет знакомая погибшего Анастасия К.

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Напомним, в башкирском селе Киргиз-Мияки состоялась церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине старшим сержантом Айратом Фатыховым. Мужчине было 32 года, его посмертно представили к награждению «Орденом Мужества».





Фото: соцсети