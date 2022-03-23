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Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов

Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов

08:01, 23 мар 2022

На Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец башкирского города Кумертау Александр Потапов. О трагедии на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации города Олег Фролов.

Известие о гибели мужчины стало настоящим шоком для многих жителей Кумертау. В соцсетях многие горожане высказывают искренние соболезнования родным и близким Потапова.

– До последнего не верила. Он был хорошим парнем, но очень жаль что погиб, – пишет знакомая погибшего Анастасия К.


Напомним, в башкирском селе Киргиз-Мияки состоялась церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине старшим сержантом Айратом Фатыховым. Мужчине было 32 года, его посмертно представили к награждению «Орденом Мужества».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Кумертау Погибшие на Украине
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