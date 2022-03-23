Погода в Башкирии 23 марта 2022 года: небольшой снег

08:06, 23 мар 2022

В Башкирии ожидаются небольшие снегопады. При этом днем столбик термометра поднимется выше нуля, передают синоптики Башгидромета.



Так, 23 марта местами пройдет небольшой снег, днем – с дождем. Утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит 0,+5°.







В Башкирии 24 марта местами так же прогнозируется небольшой снег, ночью и утром на дорогах будет гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, в южных и восточных районах до -15°, днем -1,+4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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