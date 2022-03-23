Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Сергей Балабанов

Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Сергей Балабанов

11:30, 23 мар 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец башкирского Нефтекамска Сергей Балабанов. Об этом на официальной странице в социальных сетях рассказала администрация города.

– Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Мы навсегда сохраним благородную память о нашем земляке, который пожертвовал жизнью за Отечество и наше право жить под мирным небом, – заявила мэрия Нефтекамска.

Напомним, недавно стало известно о гибели еще одного жителя Башкирии – Александр Потапов Он бы уроженцем Кумертау.

Ранее сообщалось о том, что в Учалах прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине разведчиком Владиславом Саламатовым. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в администрации города.

Читайте также:

В Башкирии простились с погибшим на Украине военнослужащим Айратом Фатыховым
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/neftcity_adm
Теги: Нефтекамск Погибшие на Украине
Читайте также

Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
Общество в Башкирии
Во время военной спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Александр Потапов
В Башкирии простились с разведчиком, погибшим на Украине
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с разведчиком, погибшим на Украине
В Башкирии простятся с погибшим во время спецоперации на Украине 22-летним Евгением Алямкиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простятся с погибшим во время спецоперации на Украине 22-летним Евгением Алямкиным
На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Башкирии Ильмир Гималетдинов
Общество в Башкирии
На Украине в ходе спецоперации погиб контрактник из Башкирии Ильмир Гималетдинов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: