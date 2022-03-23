Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Сергей Балабанов
11:30, 23 мар 2022
В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец башкирского Нефтекамска Сергей Балабанов. Об этом на официальной странице в социальных сетях рассказала администрация города.
– Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Мы навсегда сохраним благородную память о нашем земляке, который пожертвовал жизнью за Отечество и наше право жить под мирным небом, – заявила мэрия Нефтекамска.