Во время военной спецоперации на Украине погиб житель Башкирии Сергей Балабанов

11:30, 23 мар 2022

В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец башкирского Нефтекамска Сергей Балабанов. Об этом на официальной странице в социальных сетях рассказала администрация города.







– Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине. Мы навсегда сохраним благородную память о нашем земляке, который пожертвовал жизнью за Отечество и наше право жить под мирным небом, – заявила мэрия Нефтекамска.



Напомним, недавно стало известно о гибели еще одного жителя Башкирии – Александр Потапов Он бы уроженцем Кумертау.



Ранее сообщалось о том, что в Учалах прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации на Украине разведчиком Владиславом Саламатовым. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в администрации города.

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Фото: vk.com/neftcity_adm